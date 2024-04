Calcio femminile C Jesina ospita il Chieti | l’Aquila si ritira

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Classifica ridisegnata. Per la formazione di Casaccia ora due gare consecutive casalinghe controe Venezia 1985 JESI, 12 aprile 2024 – Sette giornate al termine per lae campionato che perde una protagonista:. Il club abruzzese infatti ha presentato rinuncia al proseguimento del campionato. Il regolamento prevede che tutte le partite disputate non hanno valore per la classifica che viene riformulata come sotto riportiamo. Laperde tre punti in quanto aveva giocato e vinto contro(foto in primo piano) solo nella gara d’andata, l’ultima in calendario e per questo il suo campionato si concluderà con una domenica di anticipo. Dopo l’exploit di Trieste l’undici di Casaccia avrà un doppio turno casalingo prima contro(domenica 14 aprile al ...