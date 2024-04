Calcio Eccellenza Pavia travolge il Meda I bianconeri in bilico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Con le ultime due gare di recupero, tra mercoledì pomeriggio e sera, la classifica del girone A diha una parvenza di maggiore chiarezza. Tutte le squadre si sono appaiate a quota 30 partite e si possono fare ragionamenti più concreti quando all’appello mancano appena quattro gare. E l’ultima appendice infrasettimanale dice decisamente male al, che dopo il buon punto di domenica nel derby contro l’Ardor Lazzate, cade male abattuto 4-1 dalla nuova seconda della classe alle spalle dell’oramai irraggiungibile Oltrepò che, proprio nel weekend in arrivo, sarà l’avversaria deidi Cairoli. I quali, finisse oggi il campionato, nonostante la terz’ultima posizione sarebbero retrocessi direttamente in Promozione per via della forbice con la Castanese (13esima) superiore ai 6 punti. Oggi il gap ...