Calcio a 5 Serie D | il CdC Moie centra i play-off | mister Pirro | “Ce li siamo meritati”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Grazie alla vittoria a Grottaccia i ragazzi di Matteohannoto gli spareggi promozione: “Vogliamo riportarein C2”, 12 aprile 2024 – Il CdCè ai-off diD dia 5 per il secondo anno consecutivo.La squadra di Matteo, infatti, grazie al 3-4 rifilato alla nobile decaduta Grottaccia, infatti, hato la qualificazione aritmetica agli spareggi promozione con due giornate di anticipo. “Ce licon tantissime difficoltà – commenta-: vogliamo riportareinC2 dopo tanti anni”. La stagione del CdcNel girone C di ...

C’è una sfida molto importante in ottica salvezza per l’Arezzo CALCIO femminile nel campionato di SERIE B. Domenica , le amaranto affronteranno la Freedom Cuneo in casa, anche se allo stadio "Ascanio ... (sport.quotidiano)

Appuntamento per la storia con l’A2 per l’Audax al Pala Panzini. In C1 il Montemarciano gioca la semifinale play-out contro il Monturano. In C2 tre spareggi: Amici CS Mondolfo-Chiaravalle vale la ... (vallesina.tv)

Dove vedere Monterosi-Giugliano diretta tv in chiaro e streaming gratis. Serie C - Ecco dove vedere Monterosi-Giugliano in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara è valida per la giornata 36 di C ...news.superscommesse

Pronostici Serie B: Parma-Spezia, quote scommesse e risultato esatto - Pronostici Serie B: Parma-Spezia, quote scommesse e risultato esatto per questo match di Calcio cadetto del 13/04/2024.betitaliaweb

Cittadella – Ascoli: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Cittadella - Ascoli di Sabato 13 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33ma giornata di Serie A ...calciomagazine