Calcio a 5 Serie B e C2 Atletico Fucecchio a un passo dalla promozione

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’impresa era titanica, ma fin quando c’è stata speranza la Vigorci ha provato. Adesso, però, dopo la sconfitta interna contro la più quotata Real Casalgrandese i fucecchiesi sono ufficialmente retrocessi inC1, con una giornata di anticipo. Pur potendo ancora agganciare a quota 22 l’Arpi Nova, infatti, i ragazzi di coach Poli resterebbero dietro al team di Campi Bisenzio per la peggior differenza reti negli scontri diretti (vittoria 6-3 all’andata e ko per 9-3 al ritorno). Tornando al 3-5 incassato adagli emiliani, i padroni di casa sono andati due volte in vantaggio con Montalbano e Byaze ed hanno impattato pure sul 3-3 con un gran gol di tacco di Grancioli, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Inutile, quindi, ai fini della classifica il derby di domani alle 15 a Prato. Quindi, nella prossima stagione ...

