Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | il programma e gli arbitri delle partite tra il 12 e il 13 aprile

(Di venerdì 12 aprile 2024) Appuntamento per la storia con l’A2 per l’Audax al Pala Panzini. In C1 il Montemarciano gioca la semifinale play-out contro il Monturano. In C2 tre spareggi: Amici CS Mondolfo-Chiaravalle vale la promozione, Dinamis Falconara-Candia Baraccola Aspio e Nuova Ottrano-Polisportiva Uroboro per evitare la retrocessione diretta. Iniziano i play-off per Acli Mantovani, Real Fabriano e Polisportiva Victoria VALLESINA, 122024 – Ora lesono decisive nela 5 nostrano e non è più ammesso sbagliare. Tra stasera, venerdì 12, e domani, sabato 13, infatti, si giocano le gare della 22^ e ultima giornata del girone D diB e le prime della post-season a livello regionale tra C1 e C2. Scopriamo ilcompleto.B Domani, sabato 13 ...