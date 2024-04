Calcio a 5 | Italia vittoriosa anche contro la Bosnia nel Futsal Week a Porec

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si volevano delle conferme e queste sono arrivate. Dopo la netta affermazionela Turchia, la Nazionalena dia 5 di Massimiliano Bellarte ha ottenuto un altro successo nel secondo indel, il torneo in corso di svolgimento ain Croazia,laed Erzegovina. I nostri portacolori si sono imposti con il punteggio di 2-1 grazie ai gol firmati da Davide Cerantola, che ha così bagnato il suo esordio in azzurro con una marcatura che sicuramente un’emozione particolare avrà lasciato, e da Julio De Oliveira, decisivo ai fini della vittoria del match. Ici, infatti, erano pervenuti al pareggio con Gaspar. Una prestazione solida quella della compagine di Bellarte, che ...

Continua la rincorsa al quinto posto Champions per le italiane, mai come ora vicine al raggiungimento dell’obiettivo di poter qualificare la quinta classificata della Serie A alla prossima edizione ... (ildifforme)

La compagine azzurra del Calcio a 5 sigla una nuova vittoria durante la Futsal Week . A Porec, in Croazia, arriva il secondo successo in due gare. l’Italia , che aveva già vinto mercoledì contro la ... (sportface)

Calhanoglu allontana le sirene mercato: 'Amo l'Italia, voglio restare in Europa al top'. Per l'Inter è imprescindibile - L`Inter che viaggia spedita verso il suo scudetto numero 20, quello della seconda stella deve ringraziare anche la centralità trovata in stagione, sia in termini.calciomercato

Cinque squadre in Champions e non…" - Grazie al ranking l’Italia è ad un passo da prendersi il quinto slot. E se Atalanta o Roma vincessero l’Europa League arrivando quinte, ecco il sesto posto Di sponda, conviene al Napoli conviene tifar ...informazione

Arabia tra gol e risse. E il tifoso con la frusta colpisce il calciatore - L’aggressione alla finale di Supercoppa saudita tra Al Ittihad e Al Hilal. Cristiano Ronaldo lunedì è stato espulso e ha poi minacciato di colpire l’arbitro ...corriere