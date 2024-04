Calcio a 5 | Futsal Week | l’Italia vince contro la Bosnia 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) La compagine azzurra dela 5 sigla una nuova vittoria durante la. A Porec, in Croazia, arriva il secondo successo in due gare., che aveva già vinto mercoledìla Turchia per un impressionante 10-1, batte laed Erzegovina per 2-1. La prima rete è di Davide Cerantola e vale l’1-0, con poi ici che trovano il pareggio con Gaspar. Infine, decide tutto il gol di Julio De Oliveira per il 2-1. Si torna in campo domenica alle 16il Venezuela per la vittoria del titolo. Massimiliano Bellarte commenta: “Sapevamo sarebbe stata una partita molto dura e così è stato. Va dato grande merito all’impegno dei ragazzi in fase difensiva, hanno avuto una grande applicazione: sia chi si è speso in prima linea, sia chi ha ...