Calcio a 11 uisp Sant’Ippolito sale in quinta piazza Kickers Narnali in attesa della certezza del primato

(Di venerdì 12 aprile 2024) Basta un gol di Marella al 27’ripresa per regalare i tre punti alnel match giocato a Seano contro il Bellini Giacomo Bacchereto, valido per la 12esima giornata di ritorno del campionato dia 11. Un successo che consente aldi salire a quota 37 punti che valgono la. Il Signa 2007 dista sole tre lunghezze, ed è reduce dal pareggio casalingo al Puskas (2-2) contro il Vergaio 2003. Guardando al vertice manca solo la matematica aiper festeggiare ilnella regular season. La capolista si impone per 1-0 contro il Phoenix 2012 e con una partita ancora da recuperare vola a 51 punti, cinque in più dell’inseguitrice principale, il Giusti Stefano ...