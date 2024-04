Cade e muore dopo il concerto dei Subsonica | forse un pugno in testa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI -da una scala esterna del Nelson Mandela Forum, dove da poco avevano terminato di esibirsi iaver ricevuto uninal termine di una lite. Sarebbe questa una delle prime ipotesi formulate dagli investigatori che stanno indagando per la morte di uno spettatore di 47 anni, Antonio Morra, originario di Potenza ma residente a Pistoia, che nella notte è deceduto all'ospedale fiorentino di Careggi dove era stato trasportato in codice rosso. Le telecamere interne della struttura avrebbero ripreso una persona che aggredisce Morra, sembra sferrandogli unallae provocando cosi' la caduta, per la quale l'uomo avrebbe riportato gravi traumi cranici. La Polizia è intervenuta sul posto con alcune volanti della questura, la ...