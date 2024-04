Cade dal tetto di un edificio di Magenta che stava ristrutturando | morto un operaio 36enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ennesima tragedia sul lavoro. Questa mattina, a, un uomo di 36 anni èdopo essere caduto daldi unall’interno del cantiere dove lavorava in via Garibaldi 51. Come riportato dai vigili del fuoco, era in corso un lavoro di ristrutturazione della ditta di cui era socio quando l’è precipitato dal vano scale a causa del crollo parziale del. Nonostante l’intervento degli operatori del 118, le ferite riportate dalsi sono rivelate troppo gravi ed è deceduto poco dopo. L’, di origine albanese e, insieme ad altri due soci, titolare dell’Impresa Pisoni Costruzioni srl, sarebbe precipitato dal vano scale. Ma la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale che, insieme ...