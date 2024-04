C2CMLN X Adidas Originals | lo sport per i giovani artisti | Frattesi e tanti ospiti all'evento di musica elettronica

(Di venerdì 12 aprile 2024) A pochi giorni dall`opening di Design Week, giovedì 11 aprile, si è tenuto il tanto atteso, un format curato per...

Adidas si lega al festival musicale Club To Club, il programma - La line up della serata vedrà la partecipazione degli artisti: Sega Bodega, DJ Python, Sister Effect e SPLENDORE ...tg24.sky

A Milano è in arrivo un evento che unisce moda, musica e sport grazie ad Adidas, che si lega al celebre festival C2C - L'11 aprile 2024 andrà in scena l'evento di Adidas in collaborazione con il festival C2C, con la partecipazioni di numerosi artisti d'avanguardia. Scopri tutti i dettagli ...vogue

Cosa succede quando moda e musica si incontrano - L’appuntamento da segnare in agenda è quello della serata C2CMLN X Adidas ORIGINALS: l’11 aprile al District 272, di via Padova a Milano. Qui, grazie a una line-up di artisti d’eccezione, verranno ...vanityfair