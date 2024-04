Burger King assume oltre 120 Addetti Ristorazione e Fast Food

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 aprile 2024) La nota azienda dicerca nuovo personale in Italiaè uno dei principali gruppi diservice del panorama mondiale, è presente in Italia con220 ristoranti distribuiti sul territorio nazionale dove lavorano più di 4500 dipendenti, i quali si impegnano a servire i clienti con prodotti buoni, gustosi e sostenibili. La ricerca è rivolta a120 Addette/i alla, che dovranno occuparsi della clientela gestendola in tutte le sue fasi (accoglienza, registrazione dell’ordine, consegna e pagamento), assicurarsi dell’eccellenza del cibo servito in linea con gli elevatissimi standard di qualità dei prodotti, seguire le collaudate procedure di pulizia e sicurezza aziendalemantenendo in ordine la ...