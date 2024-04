BTp Valore | tutto quello che c’è da sapere in 10 domande e risposte

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dal 6 maggio via al collocamento dedicato al retail. Dove si compra, tassazione, premio fedeltà: ecco i punti chiave per i risparmiatori

Dal 6 maggio via al collocamento dedicato al retail. Dove si compra, tassazione, premio fedeltà: ecco i punti chiave per i risparmiatori (ilsole24ore)

Anna a 110 anni fa causa alle Poste: «Ho trovato un titolo da 25 milioni di lire. Oggi vale 195mila euro, ma non vogliono rimborsarmelo» - Non è mai troppo tardi per sperare di incassare una cifra da capogiro. Neanche a 110 anni, quando la vita ti ha regalato un tempo extra per continuare a sognare. La signora Anna L., ...ilgazzettino

Btp future: pericolosa una discesa sotto i 117,10 punti - Nella seduta di giovedì 11 aprile il Btp future (scadenza giugno 2024) ha subito una nuova correzione ed è sceso fino ad un minimo intraday a 117,12 punti.milanofinanza

BTp Valore in pillole: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo titolo - Dal 6 maggio via al collocamento dedicato al retail. Dove si compra, tassazione, premio fedeltà: ecco i punti chiave per i risparmiatori ...ilsole24ore