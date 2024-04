(Di venerdì 12 aprile 2024) Le nuove puntate dal 16 maggio in due parti. Cosa ne sarà dell'amicizia con Colin? In attesa della, Netflix ha intanto diffuso ilche precede le nuove puntate diche sarà divisa in due parti con la Parte 1 (episodi 1-4) disponibile dal 16 maggio 2024 e la Parte 2 (episodi

Bridgerton, in arrivo la terza stagione: Penelope cerca marito - Trailer - In attesa della terza stagione, Netflix ha intanto diffuso il trailer che precede le nuove puntate di Bridgerton che sarà divisa in due parti con la Parte 1 (episodi 1-4) disponibile dal 16 maggio ...adnkronos

Bridgerton, ecco il primo trailer ufficiale per la terza stagione della serie Netflix - Netflix dopo molteplici anteprime ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale della terza stagione di Bridgerton!serial.everyeye

Bridgerton 3: pronti per una nuova (e molto sorprendente) amicizia - Con Penelope ed Eloise ai ferri corti, nei nuovi episodi l’ape regina Cressida avrà un ruolo più ampio. Come dice la showrunner Jess Brownell: «Ragazzacce non si nasce, si diventa». Le immagini in esc ...vanityfair