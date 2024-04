Bridgerton 3 | il dettaglio inedito emerso nel trailer ufficiale della terza stagione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ladiarriverà su Netflix il prossimo 16 maggio. Nel frattempo la piattaforma streaming ha diffuso ilcon Nicola Coughlan e Luke Newton, dal quale emergono dettagli inediti che appassionano ancora di più i fan, in attesa di vedere cosa accadrà nella saga più vista di sempre.

Bridgerton, trailer e nuove immagini della terza stagione in arrivo su Netflix - Bridgerton, trailer e nuove immagini della terza stagione in arrivo su Netflix. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.teleblog

Bridgerton 3 sarà bollente, la richiesta di Nicola Coughlan: “Una versione senza sesso per i miei genitori” - Gli episodi della terza stagione di Bridgerton saranno disponibili su Netflix il 16 maggio e il 13 giugno. La trama concederà ampio spazio alla relazione tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton.fanpage