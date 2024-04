Brescia | truffato via telefono da due foggiani con la tecnica del “vishing” | sottratti 43mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Unno è statoattraverso una serie di telefonate da due malviventi residenti a Foggia, in Puglia, che sono appropriati dei 43.300che erano nel conto corrente bancario della vittima. Dopo una lunga indagine, iri, di nazionalità italiana, sono stati identificati dalla polizia di Foggia. Sono indagati per truffa in concorso. La sezione cibernetica della polizia sta cercando di rintracciare eventuali complici. La vittima si era convinta erroneamente di essere in contatto con dipendenti del proprio istituto bancario. Hanno usato il metodo del cosiddetto “phishing” (dall’inglese “pescare”), che descrive laadoperata da questo tipo di malviventi i quali adescano le vittime con un invio massivo di e-mail ed sms (in questo caso si parla di “smshing”), o chiamate vocali ...