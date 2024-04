Boxe | Efe Ajagba vs Guido Vianello in tv | orario e streaming WBC Silver pesi massimi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024)si prepara all’appuntamento più importante della carriera: nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, in Texas, il peso massimo italiano sfiderà il pugile nigeriano Efe, detentore della cintura WBC. Proprio il titolo sarà in palio sul ring di Corpus Christi nell’evento (targato Top Rank) che inizierà alle 03:00 della notte, mentre per l’incontro di(che sarà il co-main event della riunione) bisognerà attendere almeno le 04:00 del mattino di domenica. “Questa per me è una grande opportunità per affrontare uno deipiù importanti del mondo e non ho esitato quando mi è stata offerta. Sono pronto a salire sul ring e non vedo l’ora di disputare un grande incontro il 13 aprile”, le parole di, che ...