Bottega salute Apre il secondo sportello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Lodellaapproda anche a Querceta. Dalla prossima settimana, infatti, il servizio sarà attivato per due giorni alla settimana al primo piano della palazzina della sede decentrata del municipio, in via Fratelli Rosselli, nei locali dell’Informagiovani. Un servizio rinnovato nei mesi scorsi e frutto della collaborazione del Comune con Anci toscana, nel quale vengono impiegati giovani del servizio civile. Ripristinata la convenzione, loin questi ultimi mesi era attivo esclusivamente nella sede comunale del capoluogo, per questioni meramente organizzative e con la costante volontà, ottenute le necessarie autorizzazioni, di offrire il servizio anche a vantaggio dei residenti nella piana. Da mercoledì ladellasarà così aperta anche a ...