Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund | Bundesliga | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 aprile 2024)è una partita valida per la ventinovesima giornata die si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili. Quella che sta per concludersi non è stata una settimana positiva per il, battuti due volte nel giro di quattro giorni trae Champions League. I gialloneri sabato scorso hanno perso l’importantissimo scontro diretto con lo Stoccarda (0-1), confermando le ormai note difficoltà davanti al loro pubblico (finora hanno raccolto più punti fuori casa che al Signal Iduna Park, 27 contro 26). Adeyemi – IlVeggente.it (Ansa)Le cose non sono andate bene neppure in coppa, ...