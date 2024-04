Borse Ue rimbalzano dopo la Bce In Usa banche alla prova dei conti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Seduta positiva per Tokyo mentre Hong Kong è in territorio negativo e le piazze cinesi appaiono poco mosse

Borsa Italiana analisi 3 azioni: Unicredit, Tim, Snam - Borsa Italiana analisi 3 azioni con focus dedicato ai titoli di Unicredit, Telecom Italia (Tim) e Snam.fxempire

Borsa 12 aprile: in Europa riflettori puntati sulle banche, negli Usa sulle trimestrali Usa. Ieri il Nasdaq sostenuto dai Magnifici 7 - Oggi pomeriggio saranno le trimestrali Usa a dominare il mercato: in agenda ci sono JPMorgan Chase & Co, Citigroup e Wells Fargo. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock e State Street. In E ...firstonline.info

Borsa: Europa tenta rimbalzo con Bce colomba, in Usa via a stagione trimestrali - Torna a salire l'oro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 apr - Le Borse europee tentano il rimbalzo nell'ultima seduta della settimana, dopo le perdite della vigilia, mentre si avvicina il ...ilsole24ore