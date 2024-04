Borse Ue deboli con oro sempre record In Usa banche alla prova dei conti

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 12 aprile 2024) JPMorgan ha superato le previsioni sugli utili e ricavi in rialzo. Trimestre negativo per Citigroup e Wells Fargo. Euro scivola a 1,06 dollari, spread in calo. Petrolio in rialzo, Aie taglia stime domanda 2024 e vede rallentamento in 2025