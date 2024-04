Borsa | Milano prosegue positiva | corrono Amplifon e Saipem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ladisale dell'1%, in linea con gli altri listini europei dopo la riunione della Bce e con la prospettiva di un taglio dei tassi d'interesse a giugno. A Piazza Affari(+3,8%) e(+3,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 137 punti, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,78%. Seduta in rialzo per le banche con Unicredit (+1,5%), dopo il via libera della Bce al buyback, Popolare Sondrio (+1,2%), Intesa (+1%), Mps (+0,6%), Bper (+0,4%) e Banco Bpm (+0,2%). Nel listino principale si mettono in mostra Enel (+1,9%) e Cucinelli (+2%). Sale Tim (+0,8%), alle prese con le vicende legate al rinnovo del Cda ed alla vendita della Rete. Poco mossa Italgas (-0,01%). In lieve rialzo Stellantis (+0,2%) e Iveco (+0,5%).