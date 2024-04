Borsa | Milano chiude in leggero rialzo | +0 | 15%

Borsa: l'Europa rallenta dopo avvio Wall Street, Milano +0,6% - Milano si mantiene in rialzo dello 0,6% spinta da Saipem (+4,2%), Amplifon (+3,46%) ed Enel (+3,15%). In fondo al paniere principale sono scivolate Interpump (+4,1%) e Stellantis (-2,44%). La Borsa ...ansa

Procura Milano chiude indagine Visibilia: Santanchè indagata per falso in bilancio - Dal 2014 i bilanci di Visibilia Editore spa, quotata in Borsa, registrano delle perdite e per la procura di Milano, a partire dal 2016, è ipotizzabile l’accusa di falso in bilancio. E’ quanto emerge ...primaonline

Visibilia: pm, 'sistematica incapacità di produrre reddito, perdite significative da anni' - Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Dal 2014 i bilanci di Visibilia Editore spa, quotata in Borsa, registrano delle perdite e per la procura di Milano, a partire dal 2016, è ipotizzabile l'accusa di falso i ...lanuovasardegna