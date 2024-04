Borsa | l' Europa rallenta dopo avvio Wall Street | Milano +0 | 6%

(Di venerdì 12 aprile 2024) L'andamento debole di, alle prese con le trimestrali della grandi banche statunitensi,le Borse europee.si mantiene in rialzo dello 0,6% spinta da Saipem (+4,2%), Amplifon (+3,46%) ed Enel (+3,15%). In fondo al paniere principale sono scivolate Interpump (+4,1%) e Stellantis (-2,44%). Lamigliore è Londra (+1%) mentre Francoforte (+0,03%) e Parigi (invariata) hanno quasi azzerato i guadagni. Restano in flessione i rendimenti dei titoli di stato. il Btp decennale rende il 3,72% e lo spread col Bund è leggermente risalito, rispetto all'apertura, a 139,8 punti.

Unicredit: sì dei soci al maxi stipendio di Andrea Orcel riconfermato Ceo. Ok a bilancio, dividendo e buyback: tutti i numeri dell’assemblea - Via libera dei soci anche al dividendo di 1,8029 euro per ogni azione in circolazione, per un importo massimo di oltre 3 miliardi. ll dividendo sarà messo in pagamento il prossimo 24 aprile. Il 96,71 ...firstonline.info

