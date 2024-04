Bonolis non me l' ha escluso Nunzia De Girolamo sgancia la bomba sulla tv italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Paolonon ha chiuso del tutto la porta alla possibilità di condurre la prossima edizione di Sanremo. A rivelarloDe, che ha intervistato il noto conduttore Mediaset a Ciao Maschio, la trasmissione in onda da domani in seconda serata su Rai 1. Ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, la Deha parlato del suo programma e in particolare di: "Nell'intervista che gli ho fatto a Ciao Maschio,possibile conduzione di Sanremo, prima chiude e poi lascia aperto. Mi ha detto prima 'no, ho un'età, mi potrò pure riposare' ma poi ha detto 'però sì effettivamente... vediamo'. Quindi ha aperto o meglio non hainsomma". Sulle voci sempre più insistenti relative al possibile addio di Amadeus ...