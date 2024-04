Bonfantini | «Sassuolo-Inter Women partita impegnativa Vi spiego perché»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Agnese, attaccante dell’, ha parlato in vista dellacontro il, in programma sabato 13 aprile. ENTUSIASMO – Queste le parole di Agnesein un video pubblicato sull’account Twitter dell’dopo gli impegni con le Nazionali, dove è stata protagonista segnando anche un gol. «Con quanta carica torno dopo le ottime performance in Nazionale? Sicuramente con tanto entusiasmo. Sono state due partite toste. Una bella vittoria. L’altra potevamo fare di più, però è ancora tutto aperto. E sicuramente ladi sabato colsarà un’altraloro verticalizzano bene e sono un’ottima squadra. ...

