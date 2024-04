Bonfantini | marzo stellato con l’Inter Women | l’AIC la premia così!

(Di venerdì 12 aprile 2024)si gode Agnese, una delle new entry del mercato estivo. Anche, Associazione Italiana Calciatori, evidenzia la crescita e decide dirla. MOTIVAZIONI – Nell’ultima sosta delle Nazionali si è fatta notare con la maglia dell’Italia, per tutta la stagione, invece, con quella del. Stagione davvero intensa per Agnese, chesceglie dire come miglior calciatrice del mese di. Fra le motivazioni dell’Associazione Italiana Calciatori si legge: «sin dal principio ci ha abituati veloci strappi sulla fascia, dribbling semplici ma efficaci, con il pallone da un lato, l’avversaria dall’altra e una lunga falcata ...

