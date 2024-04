Bombe guidate russe | il micidiale kit UMPB D-30SN viene integrato ai vecchi ordigni sovietici

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 - L'incubo delle forze ucraine sono le cosiddette. Da oltre un anno Mosca le utilizza sia a corto raggio per scardinare le trincee nemiche con successo, che a lungo raggio (grazie a un kit aggiuntivo che permette di planare sui bersagli), trasformandole in missili-bomba micidiali nel radere al suolo Kharkiv, e massacrare la popolazione civile ucraina. Ormai la strategia del ministro della Difesa russo, il generale Sergei Shoigu, è chiara: disintegrare le linee difensive al fronte con potenti, e fiaccare l'Ucraina colpendo infrastrutture e civili. Leplananti Sulla linea di contatto i successi russi sono arrivati proprio grazie adevastanti come le Fab-500 e le Fab-1.500, numeri che indicano le tonnellate di esplosivo che ...

