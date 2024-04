Bologna-Monza | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tutto pronto per il Saturday night, con una sfida che vale tanto per entrambe. Ma? Scopriamolo in questo articolo I diritti televisivi sono diventati un punto fermo per questa nuova sfera del calcio. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa a sua volta tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò comporta sicuramente un vantaggio enorme per le società, che godono così di introiti e sponsor, ma dall’altro lato si dimostra un enorme problema per tifosi e utenti, che si trovano così costretti a cercare diverse informazioni sul palinsesto. Proprio per il motivo appena citato, l’articolo in questione vuole proporre una soluzione, spiegando...