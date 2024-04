(Di venerdì 12 aprile 2024) Ladi: muscoli, carne e tormenti. Non possiamo restare indifferenti davanti l'ambizione autoriale di Grazia Tricarico, nonostante ilabbia una sovrastruttura fin troppo coriacea. Protagonista labuilder Jacqueline Fuchs. Ilprotagonista assoluto. Unerculeo, femminile che, però, sembra maschile. Unspiega la stessa regista, capace "addirittura di parlare". Unche non passa inosservato (in tutti i sensi),non passa inosservato, opera prima di Grazia Tricario, e prodotta a metà tra Italia e Svizzera. Più che un, volutamente esagerato (o almeno noi ...

Body Odyssey, la recensione: il corpo come geografia per un film interessante ma sovraccaricato - La recensione di Body Odyssey: muscoli, carne e tormenti. Non possiamo restare indifferenti davanti l'ambizione autoriale di Grazia Tricarico, nonostante il film abbia una sovrastruttura fin troppo co ...movieplayer

Body Odissey – Parla la regista Grazia Tricarico - Sino al 17 aprile al Nuovo Cinema Aquila di Roma (dove è al centro di una serata evento il 12) fa la sua prima tappa nelle sale (dopo l’anteprima al ...ciakmagazine

Body Odyssey: arriva in sala il film sull'odissea di una culturista in conflitto con se stessa - Arriva in sala “Body Odyssey”, opera prima della regista pugliese Grazia Tricarico, una co-produzione Italia-Svizzera prodotta da Revok, Fenix Entertainment, Amka Films Productions ...leggo