Bochum-FC Heidenheim sabato 13 aprile 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 12 aprile 2024) Caduto nel finale nello scontro diretto di Colonia, ildi Leitl vede avvicinarsi sempre più minacciosamente la zona retrocessione, con il Magonza terzultimo adesso distante solamente tre punti. Per i biancoblu la gara di oggi diventa un crocevia fondamentale nella corsa alla salvezza, ma l’avversario di scena al Vonovia RuhrStadion non è dei più comodi.Il FCinfatti viene dalla clamorosa vittoria InfoBetting: Scommesse Sportive e

Wechsel zum SC Freiburg: So viel kassiert VfL Bochum für Patrick Osterhage - Mittelfeldspieler Patrick Osterhage (24) wechselt im Sommmer zum SC Freiburg, der VfL Bochum kassiert in jedem Fall eine Ablösesumme im Millionenbereich.waz.de

Bundesliga: FC-Sieg gegen Bochum "Brustlöser" - «Ob nun in Heidenheim oder München macht keinen Unterschied für mich.» Am vergangenen Wochenende hatten die abstiegsbedrohten Kölner mit zwei Toren in der Nachspielzeit gegen Bochum einen wichtigen ...zeit.de

"Da ist der VfL Bochum genau das warnende Beispiel für uns" - So entspannt wie beim 1. FC Heidenheim wären sie beim VfL Bochum gerne: Platz zehn, 33 Punkte, aktuell keine Abstiegssorgen. Mit einem Sieg beim VfL am Samstag, 13. April, 15:30 Uhr, könnte sich der ...reviersport.de