Blue forum | risorse e formazione per rilanciare economia del mare

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Terza giornata per il summit nazionale sull’del', in corso a Gaeta. Investimenti al centro del dibattito con il focus 'Investiamo nell’del'. Ad aprire i lavori il vice ministro dell’e delle Finanze, Maurizio Leo, che in un video messaggio dice: “il governo sta lavorando, compatibilmente con le