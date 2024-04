Blue Economy | Giampieri Assoporti | “Problematica Suez ha aumentato passeggeri croceristici in Mediterraneo”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “L?Italia è tornata al centro degli interessi come è tornato al centro il. Oggi abbiamo una parziale chiusura del canale di, o comunque con un traffico limitato, che potrebbe incidere sull?economia ma siamo convinti che la durata, che deve essere corta, di questa situazione anomala, sarà il ritorno alla normalità di unsempre più al centro e l?Italia sempre più importante nel. Le merci nei nostri porti non sono diminuite in maniera sostanziale, iinvece sono addirittura aumentati perché in questa situazione le crociere in area mediterranea stanno crescendo”. Lo ha dichiarato Rodolfo, presidente di, a margine del 3° Summit Nazionale sull?Economia del Mare ...