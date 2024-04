Blue Economy | Frijia FdI | “Italia ancora indietro su regolamentazione | colmare gap”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – ?Il Governo attivando il ministero del Mare ha acceso un grande riflettore sul tema in generale. Quando andiamo a parlare con le associazioni di categoria vediamo che l?un po?sulla?. Lo ha detto Maria Grazia, deputata di Fratelli d?, in occasione del 3° Summit nazionale sull?Economia del MareForum a Gaeta. ?Penso ai certificati Its che su quel tema chi ci ha preceduto non ha valutato vari aspetti. Iniziative come questa – chiosa – fanno recepire quanto sistema c?è intorno al tema mare e fanno in modo che la politica, a tutti i livelli, spinga in questa direzione. Il nostro compito all?interno la Commissione Trasporti è quello di sostenere il governo nelle iniziative e laddove ...