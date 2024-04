Biscotti girandolina | golosissimi | buoni a colazione o merenda!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 aprile 2024) Su un vassoio, ben impiattati e accostati ad un tè profumato, ci faranno fare un figurone con le amiche di sempre! Sembrano complessi da assemblare, ma sono semplicissimi. Basterà realizzare l’impasto, dividerlo in parti uguale, aromatizzarne una con il cacao e stendere entrambe su due fogli di carta da forno, sovrapporli, arrotolarli e affettare il rotolo per ottenere questi dolcetti singoli. Ma prima di questo ultimo passaggio, riponiamo il nostro rotolo in freezer a rassodare per ottenere fette precise. E piaceranno tanto anche ai piccoli di casa! Ao a, sono uno snack nutriente, ma leggero. Hanno una consistenza friabile e scioglievole al contempo. Finiranno alla velocità della luce, ma dovessero avanzare, si conservano per 5 o 6 giorni ben chiusi in un contenitore ermetico. Che ne dite di cucinarli insieme? Mettiamoci al lavoro, ...