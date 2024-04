Bimba morta | Pm | ergastolo per la Pifferi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 aprile 2024) 18.10 Il pm di Milano, De Tommasi, ha chiesto l'per Alessia, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel luglio 2022. E' accusata dalla Procura, davanti alla Corte d'Assise, di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, da motivi abietti e futili e dal fatto di aver ucciso la figlia."Non ho mai voluto far del male a mia figlia,non ci ho mai pensato,non è stata una cosa premeditata", ha dichiarato Alessia