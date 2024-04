(Di venerdì 12 aprile 2024) Vorrei segnalare all' amministrazione comunale di Bologna che sarebbe opportuno che ildidei velocipedi sul manto stradale sia opposto aldidei veicoli. In questo modo come per i pedoni hanno la possibilità di vedere il veicolo che per distrazione o malore può investirlo. E così potrebbe evitare un possibile scontro. Maurizio Bonetti

A Parigi la bici supera l'automobile come mezzo di trasporto - Uno studio dell'Institut Paris Region conferma che i cittadini della metropoli francese preferiscano di più muoversi con la bicicletta rispetto all’auto ...gazzetta

Biciclette, invertire il senso di marcia - Vorrei segnalare all' amministrazione comunale di Bologna che sarebbe opportuno che il senso di marcia dei velocipedi sul manto stradale sia opposto al senso di marcia dei veicoli. In questo modo come ...ilrestodelcarlino

A Parigi la bici supera l'automobile come mezzo di trasporto. L'annuncio dell'assessore ai Traporti - A Parigi la bicicletta supera l'auto come mezzo di trasporto in centro città: è quanto annuncia l'assessore ai Traporti, David Belliard, in un messaggio pubblicato sul ...motori.ilmessaggero