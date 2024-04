Bergognone in mostra Cala il sipario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Restano pochi giorni per visitare la“Religioso amore.a Lodi”, inaugurata lo scorso venerdì 9 febbraio e che ha attratto in città migliaia di visitatori guidati a scoprire un artista, ma anche il suo mondo. La sera di domenica calerà ilsull’evento che ha dito come Lodi possa essere un punto di riferimento per l’arte ed è stato organizzato da Comune di Lodi, Fondazione Cosway e Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, anche grazie al sostegno di sponsor pubblici e privati. Le due sedi dell’esposizione rimarranno aperte nei soliti orari anche questa settimana, sempre ad ingresso libero. Alla Fondazione Cosway, in via Gorini 10, è esposta l’opera “Cristo in pietà con angeli e un monaco inginocchiato”, importante prestito proveniente dalla Collezione d’arte Cagnola di Gazzada ...