Benzina e diesel | prezzo in calo | quanto costa fare il pieno oggi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) –dileggermente mentre si amplia il divario del costo tra i due carburanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di verde e gasolio. Per Tamoil registriamo un rialzo di un centesimo al litro sul gasolio.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,912 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,918, pompe bianche 1,899),self service a 1,809 euro/litro (-2, compagnie 1,815, pompe bianche 1,797).servito a 2,050 euro/litro (invariato, compagnie ...

