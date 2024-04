Benzina e diesel, prezzo in calo: quanto costa fare il pieno oggi - Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Prezzo di Benzina e diesel leggermente mentre si amplia il divario del costo tra i due carburanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto d ...lanuovasardegna

Quanto costa ricaricare un'elettrica alle colonnine dopo i rincari A2A Facciamo il punto - Cerchiamo di capire quali pacchetti siano rimasti dopo i rincari A2A di aprile 2024: quanto costa caricare un'elettrica alle stazioni pubblicheauto.everyeye

Venerdì 12 aprile prezzi di Benzina e diesel in aumento: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada - Secondo weekend di aprile, i prezzi di Benzina e diesel in aumento venerdì 12: quanto costa un pieno in città o in autostrada ...notizie.virgilio