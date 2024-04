“Benvenuto Ludovico” Un altro fiocco a Uomini e Donne | secondo maschietto per il volto del programma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Unbebè nella grande famiglia di: undi nomeè venuto al mondo mercoledì 11 aprile 2024. L’annuncio delceleste arriva dai neo genitori bis, già mamma e papà del piccolo Lorenzo. Lui ha pubblicato una Storia in bianco e nero sul suo profilo Instagram con nome e data di nascita del nuovo arrivato: “amore di papà”, la scritta sopra la foto in cui stringe la manina del neonato. Lei, che ha vissuto un’esperienza altalenante a, prima come corteggiatrice e poi come tronista ha invece regalato ai suoi follower un post con diversi scatti del piccolo. “al mondo piccolo. Non ti sei fatto ...