Benjamin Franklin | la recensione | L’uomo che decise l’esito della guerra

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 aprile 2024) La serie:, 2024. Creata da da: Tim Van Patten. Genere: Drammatico, storico. Cast: Michael Douglas, Noah Jupe, Marc Duret, Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Assaad Bouab, Eddie Marsan, Jeanne Balibar, Théodore Pellerin. Durata: 8 episodi/60 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su AppleTv+ in anteprima stampa, in lingua originale. Trama:arriva in Francia con il nipote Temple per convincere i francesi ad appoggiare gli americani nellad’Indipendenza contro l’Inghilterra. Il suo sarà un lavoro difficile e pericoloso, in cui riverserà tutte le sue abilità diplomatiche ed intellettuali.A chi è consigliato? A chi ama le serie storiche e i grandi drammi in costume, a chi ha apprezzato film come Il Patriota o serie come John ...