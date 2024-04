Benfica-Moreirense domenica 14 aprile 2024 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Le Aquile vogliono tre punti prima del Velodrome

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilaveva necessità di scacciare l’amarezza per i due derby e per aver perso quas sicuramente le possibilità di lottare con lo Sporting per il titolo, regalandosi una grande notte europea: effettivamente la partita col Marsiglia ha regalato una vittoria, anche se Aubameyang ha accorciato il passivo per i francesi, che ora possono sperare InfoBetting: Scommesse Sportive e