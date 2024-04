Bèla Tarr Domani a San Giovanni una mostra per omaggiare una figura di culto del cinema europeo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – Dopo “Jean-Marie Straub e Danièle Huillet- Film e loro siti” (2020), “Chantal Akerman -Stanze. Sul custodire e il perdere” (2022), “L’idea di nord Per Kirkeby –Lars von Trier”,alle 18,30 sarà inaugurata a Sanlaa Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea “Melancolia della resistenza: Béla/ Adrian Paci”. L’iniziativa fa parte del programma “Esporre il”, un ciclo dedicato ai registi insigniti del premio Marco Melani. Per la sua 17esima edizione (2023) il riconoscimento è stato consegnato al regista ungherese Bélacon la seguente motivazione: “Premio alla carriera a Béla, per l’estetica rigorosa e radicale con cui la suatografia ha espresso la condizione umana”. La ...

In a Violent Nature: il trailer dello slasher art house che ha fatto impazzire la critica: ... In a Violent Nature è uno slasher decisamente brutale e assai violento che al tempo stesso è in grado di evocare le atmosfere del cinema di autori come Kelly Reichardt , Michael Haneke e Béla Tarr . ...

