Bayern Monaco vs FC Koln – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilpotrebbe veder terminare il suo storico titolo di 11 anni di Bundesliga quando affronterà l’FC, candidato alla retrocessione, sabato 13 aprile pomeriggio. Anche i tifosi in trasferta saranno sotto pressione questo fine settimana, con la squadra che non ha più tempo per accumulare punti per assicurarsi lo status nella massima serie. Il calcio di inizio divs FCè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs FCa che punto sono le due squadreDopo la sconfitta delper 3-2 contro l’Heidenheim nel gameweek 28, il divario dalla vetta della classifica è salito a 16 ...