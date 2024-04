Bayern Monaco-Colonia | Bundesliga | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 aprile 2024)è una partita valida per la ventinovesima giornata die si gioca sabato alle 15:30: diretta tv,. Dopo undici lunghissimi anni il dominio incontrastato delin Germania sta ufficialmente per terminare. I bavaresi sono a un passo dal cedere l’ambito Meisterschale al Bayer Leverkusen, che se domenica dovesse avere la meglio sul Werder Brema si laureerebbe campione per la prima volta nella sua storia. La squadra di Thomas Tuchel, seconda in classifica e precipitata a -16 dagli uomini di Xabi Alonso, ha però l’occasione di ritardare la festa del Werkself, che addirittura potrebbe trionfare prima di scendere in campo. Kane – IlVeggente.it (Ansa)Sì, perché se il ...