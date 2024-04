Bayer Leverkusen | Xabi Alonso | “Sarebbe bello vincere il titolo domenica in casa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilpotrebbe diventare campione di Germania già questo fine settimana, conquistando il suo primo. Il tecnicone parla in questo modo: “La squadra è concentrata e sul pezzo, ho fiducia e se ce la farà, avremo qualcosa da festeggiare. Ma ci sono 90 minuti da giocare per ottenere questa vittoria e ai miei giocatori ho detto di non pensare troppo a quello che potrebbe essere dopo. Ad ogni modo non è l’unico match-point a nostra disposizione mabellissimoil, davanti ai nostri tifosi“. Se iln Monaco perdesse col Colonia elo Stoccarda facesse lo stesso contro l’Eintracht, ilassegnato già domani: “Sarei ...