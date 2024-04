Basket serie D Despar 4 Torri riceve Russi | in palio i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una partita fondamentale per il prosieguo della stagione. Sabato pomeriggio al Pala 4T lacontro ilClubsi gioca la possibilità di chiudere la pratica della qualificazione aicon un mese e mezzo di anticipo dalla fine della regular season. L’avversaria da tenere d’occhio è Villanova, quinta in classifica, sconfitta 69-64 nello scontro diretto a Granarolo domenica scorsa: i Tigers sono a 10 punti di distacco rispetto ai granata e osserveranno in questo fine settimana il turno di riposo. Con un ipotetico +12 e solamente sei partite al termine della prima fase di campionato, lasi assicurerebbe con una vittoria un posto nelle prime quattro, in virtù del vantaggio nello scontro diretto. Ma al Pala 4T il fanalino di coda, ...