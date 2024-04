Bari | Travaglio | “Michele Emiliano è Bud Spencer in ‘Piedone lo sbirro’ | ha la sindrome di chi governa per troppo tempo” Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Non si può accusaree Decaro di essere dei collusi con la mafia.ne ha arrestati centinaia di mafiosi, Decaro ha fatto denunce ed è sotto scorta. Quindi, sono antimafia entrambi. Il loro peccato è il trasformismo, è la spregiudicatezza con cui si accolgono a braccia aperte pezzi di destra, come se accogliere un pezzo di destra italiana fosse accogliere un conservatore tedesco o inglese”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco, intervenuto a Tagadà (La7) sul terremoto nel Pd in Puglia. “In più – continua – ci sono dei bei personaggioni del Pd addirittura condannati in via definitiva o rinviati a giudizio, che rimangono al loro posto., però, non è capo né del Pd pugliese, né del Pd nazionale. Quindi, sarà colpa dei dirigenti. Elly Schlein è stata eletta non ...