“Bari? La reazione di Conte è giusta Perché i cittadini devono rispettare il codice penale e i politici no?” | l’analisi di Liana Milella su La7

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Io trovo che ladi Giuseppe, che molti erroneamente giudicano esagerata, sia invece. La natura del M5s è quella di garantire a tutti i costi, anche scontando in termini di consenso elettorale e di iscritti, una selezione rigorosa, che viene valutata, sbagliando, come l’essere pedissequi alla magistratura. Non è così,esiste una regola: il rispetto del. Tutti noisiamo tenuti a seguire questa regola, non vedo per quale ragione non debbano seguirla gli amministratori locali che ci rappresentano. Ed è anche sbagliato giudicare la strategia dicome ‘acchiappavoti’“. Così a Omnibus (La7) la cronista giudiziaria di Repubblica,, commenta lo strappo ...